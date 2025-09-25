Polizeidirektion Kiel

Hersbruck: Festnahme zweier Tatverdächtiger nach bewaffneten Raubüberfall

Am 14.September kam es in Hersbruck (Landkreis Nürnberger Land) zu einem bewaffneten Raub auf eine Tankstelle. Durch umfangreiche und intensive Ermittlungen konnten zwei Tatverdächtige, ein 30-Jähriger Mann und eine 29-jährige Frau, identifiziert werden. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth erließ gegen die zunächst noch flüchtigen Tatverdächtigen Haftbefehle. Siehe auch Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Mittelfranken: https://t1p.de/tankebayern

Am 23. September konnten Polizeikräfte des 4. Polizeireviers Kiel gegen 21:45 Uhr die beiden Tatverdächtigen in der Schulstraße antreffen und festnehmen. Bei der Festnahme leistete der 30-jährige Deutsche erheblichen Widerstand und griff die Polizeikräfte unvermittelt mit einem Messer an. Die Einsatzkräfte konnten den Mann überwältigen und zu Boden bringen. Die 29-jährige deutsche Frau nahmen die Beamtinnen und Beamten widerstandslos fest. Alle Polizeikräfte blieben unverletzt.

Beide Festgenommene kamen im Anschluss zunächst ins Polizeigewahrsam. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft führten Beamte beide Tatverdächtige am gestrigen Tage einem Haftrichter vor. Dieser erließ Haftbefehle. Sie kamen in Justizvollzugsanstalten. Sie müssen sich nun wegen Raubüberfalls auf eine Tankstelle strafrechtlich verantworten. Gegen den Mann leitete die Polizei zudem ein Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und wegen der versuchten gefährlichen Körperverletzung ein.

