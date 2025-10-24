PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schlägerei unter Freunden endet in mehreren Strafanzeigen

Landau (ots)

Am Donnerstagnachmittag (23.10.2025) wurde der Polizeiinspektion Landau gegen 16:45 Uhr eine Schlägerei mit mehreren beteiligten Personen am Hauptbahnhof in Landau gemeldet. Diverse "Liebesgeschichten" eines 17-Jährigen nahmen eine 17-jährige Freundin und ein 34-jähriger Freund zum Anlass, auf diesen einzuprügeln. Der Geschädigte erlitt mehrere Blessuren im Gesicht, eine medizinische Versorgung war jedoch nicht notwendig. Während der Anzeigenaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der 17-Jährige mit Betäubungsmitteln handelt. Im Rahmen von Durchsuchungen mehrerer anwesenden Personen sowie des Zimmers des 17-Jährigen konnten geringe Mengen Kokain, Cannabis, Ecstasy-Tabletten und verschreibungspflichtige Medikamente aufgefunden werden. Zudem wurden darüber hinaus Bargeld und ein Taschenmesser sichergestellt. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen die beteiligten Personen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
