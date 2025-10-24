PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Dieseldiebstahl

Germersheim (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, den 23.10.2025, entwendeten bislang unbekannte Personen ca. 200 Liter Diesel aus einem in der Hamburger Straße geparkten LKW. Der entstandene Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274-9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274-9581603
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

