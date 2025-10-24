POL-PDLD: Dieseldiebstahl
Germersheim (ots)
Am frühen Donnerstagmorgen, den 23.10.2025, entwendeten bislang unbekannte Personen ca. 200 Liter Diesel aus einem in der Hamburger Straße geparkten LKW. Der entstandene Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.
Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274-9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.
