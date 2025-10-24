PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alkoholisiert in die Leitplanke

Landau A65 (ots)

Ein 56-jähriger Opel-Astra-Fahrer befuhr gestern Mittag, 23.10.2026, gegen 13.10 Uhr, die A65 in Richtung Karlsruhe auf dem rechten Fahrstreifen. Zwischen Landau-Zentrum und Landau-Süd übersah er einen im Stauende stehenden LKW und wich daher auf den linken Fahrstreifen aus. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß zunächst gegen die Mittelleitplanke. Danach übersteuerte er den PKW, kollidierte mit einem auf dem rechten Fahrstreifen stehenden LKW-Auflieger und schlug dann noch in die rechte Schutzplanke ein, wo er zum Stehen kam. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum, was ein anschließender Test mit dem Ergebnis 1,06 Promille bestätigte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Am PKW entstand Totalschaden. Der rechte Fahrstreifen musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Jörg Dausch
Polizeiinspektion Edenkoben

Telefon: 06323 955 0
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

