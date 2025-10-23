POL-PDLD: Nachtrag zur Pressemeldung vom 20.10.2025, 14.10 Uhr Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Landau (ots) - Am Mittwochmittag (22.10.2025) wurden Polizei und Feuerwehr gegen 12:45 Uhr zu einem möglichen Brand eines Busches an der K8 zwischen Godramstein und Nußdorf alarmiert. An der Örtlichkeit wurde festgestellt, dass unter dem Busch möglicherweise jemand noch glühende Asche entsorgt hat. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte die Gefahr beseitigt werden. Ein Sachschaden entstand nicht. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Rückfragen bitte an: ...

