POL-PDLD: Nachtrag zur Pressemeldung vom 20.10.2025, 14.10 Uhr Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person
Hainfeld (ots)
Das vorläufige Obduktionsergebnis ergab, dass der Verkehrsunfall todesursächlich gewesen sein dürfte. Es ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die endgültige Identifizierung wird über einen DNA-Abgleich noch bis nächste Woche andauern.
