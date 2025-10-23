PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Nachtrag zur Pressemeldung vom 20.10.2025, 14.10 Uhr Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Hainfeld (ots)

Das vorläufige Obduktionsergebnis ergab, dass der Verkehrsunfall todesursächlich gewesen sein dürfte. Es ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die endgültige Identifizierung wird über einen DNA-Abgleich noch bis nächste Woche andauern.

Rückfragen bitte an:

Jörg Dausch
Polizeiinspektion Edenkoben

Telefon: 06323 955 0
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

