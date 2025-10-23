PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brennender Busch

Landau (ots)

Am Mittwochmittag (22.10.2025) wurden Polizei und Feuerwehr gegen 12:45 Uhr zu einem möglichen Brand eines Busches an der K8 zwischen Godramstein und Nußdorf alarmiert. An der Örtlichkeit wurde festgestellt, dass unter dem Busch möglicherweise jemand noch glühende Asche entsorgt hat. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte die Gefahr beseitigt werden. Ein Sachschaden entstand nicht. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

