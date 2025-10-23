Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Schweighofen (ots)

In der Zeit vom 15.10. bis 22.10.202 befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die L 546 vom Windhof kommend in Fahrtrichtung Schweighofen. Hier kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte zwei Rankhilfen und eine Rebe der dortigen Weinanbaufläche. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

