Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz am Platz der Republik

Gera (ots)

Am frühen Freitagabend geriet ein 27-Jähriger aus Gera mit seiner 22-jährigen Ex-Freundin auf einem Spielplatz in der Geraer Innenstadt in Streit und beleidigte diese. Die Situation blieb einigen Passanten nicht unbemerkt. Sie forderten den Aggressor auf, die junge Frau in Ruhe zu lassen. Wutentbrannt entfernte sich der Herr einige Meter, nur um mit einer Gruppe Jugendlicher die nächste Auseinandersetzung zu suchen. Hierbei wurde eine bis dato unbekannte Person durch den Mann geschlagen. Weiterhin erbost begab er sich wieder zu seiner ehemaligen Lebensgefährtin und beschimpfte diese erneut. Eine couragierte 14-Jährige griff ein und wollte den Täter von der Frau fernhalten. Der Streitsüchtige beleidigte und ohrfeigte die Jugendliche, verließ aber im Anschluss den Platz. Auf seinem Weg zum Heinrichsplatz griff er dann noch einen 15-Jährigen ohne ersichtlichen Grund mit einem Stock an. Die eintreffenden Beamten des Inspektionsdienstes Gera konnten dem Schläger habhaft werden. Er zeigte sich weiterhin derart aggressiv, dass der Täter die Nacht im Polizeigewahrsam verbrachte. Es wurden mehrere Verfahren gegen den Mann eingeleitet. (PS)

