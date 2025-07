LPI-G: Erledigungsmeldung zur Vermisstensuche nach älterem Herren

Greiz (ots) - Treben OT Serbitz. Am Mittwoch (03.07.2025), gegen 15:45 Uhr, kam es auf der B93 in der Ortslage Serbitz zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Eine 61-jährige Fahrerin befuhr die Strecke in Richtung Borna, als sie aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidierte. Sowohl die 61-Jährige als auch die beiden ...

