POL-PDLD: Wörth - Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall und flüchtet

Wörth am Rhein (ots)

Dienstagnachmittag wurde ein PKW auf der K15 zwischen Schaidt und der Bienwald-B9 gemeldet. Das Fahrzeug mit ausländischen Kennzeichen sei auffällig gefahren und in ein Waldstück abgebogen. Polizeikräfte konnten das Fahrzeug wie beschrieben feststellen. Der Fahrer, ein 27-jähriger Mann aus Frankreich, war sichtlich alkoholisiert. Ein Test ergab 0,93 Promille. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Es folgte die Blutentnahme auf der Dienststelle. Am Fahrzeug konnten zudem frische Unfallspuren festgestellt werden. Die passende Unfallörtlichkeit konnte durch eine weitere Streife ausfindig gemacht werden. Hierbei wurden mehrere Leitpfosten und eine Grünfläche beschädigt. Ein am Fahrzeug fehlendes Fahrzeugteil lag noch an der Unfallörtlichkeit. Die Straßenmeisterei Kandel wurde über die Schäden in Kenntnis gesetzt.

