Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Heckscheibe eingeschlagen; Zeugen gesucht

Wörth am Rhein (ots)

Dienstagvormittag schlugen bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines PKW in der Straße "Sparbenhecke" ein. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wörth in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth
Pressestelle

Telefon: 07271-9221-1803
piwoerth@polizei.rlp.de

