POL-PDLD: Wörth - Heckscheibe eingeschlagen; Zeugen gesucht
Wörth am Rhein (ots)
Dienstagvormittag schlugen bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines PKW in der Straße "Sparbenhecke" ein. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wörth in Verbindung zu setzen.
