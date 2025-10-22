POL-PDLD: Wörth - Heckscheibe eingeschlagen; Zeugen gesucht

Rülzheim (ots) - Am frühen Dienstagmorgen, den 21.10.2025, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen im Kreuzungsbereich Bismarckstraße - Mittlere Ortsstraße. Eine 30-jährige Frau fuhr mit ihrem PKW auf der Bismarckstraße in Richtung Bachgasse. Im Kreuzungsbereich zur Mittleren Ortsstraße kam es zum Zusammenstoß mit einer 50-jährigen vorfahrtsberechtigten Autofahrerin. Es wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die ...

