POL-PDLD: Verkehrsunfall
Rülzheim (ots)
Am frühen Dienstagmorgen, den 21.10.2025, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen im Kreuzungsbereich Bismarckstraße - Mittlere Ortsstraße. Eine 30-jährige Frau fuhr mit ihrem PKW auf der Bismarckstraße in Richtung Bachgasse. Im Kreuzungsbereich zur Mittleren Ortsstraße kam es zum Zusammenstoß mit einer 50-jährigen vorfahrtsberechtigten Autofahrerin. Es wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit auf ca. 13.000 Euro geschätzt.
