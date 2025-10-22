PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall

Rülzheim (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, den 21.10.2025, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen im Kreuzungsbereich Bismarckstraße - Mittlere Ortsstraße. Eine 30-jährige Frau fuhr mit ihrem PKW auf der Bismarckstraße in Richtung Bachgasse. Im Kreuzungsbereich zur Mittleren Ortsstraße kam es zum Zusammenstoß mit einer 50-jährigen vorfahrtsberechtigten Autofahrerin. Es wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit auf ca. 13.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274-9581603
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 19:41

    POL-PDLD: Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

    Bellheim (ots) - Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Bellheim vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich "Falscher Polizeibeamter" handeln könnte. - Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 14:21

    POL-PDLD: Wörth - Trunkenheit im Verkehr

    Wörth am Rhein (ots) - Montagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Wörth einen 41-jährigen Autofahrer im Bereich des Maximilian Centers. Bei dem Mann aus Kaiserslautern konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein Test ergab 1,84 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Es folgte die Blutentnahme auf der ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 11:19

    POL-PDLD: Kontrollen in der Waffenstraße

    Landau (ots) - Am späten Montagnachmittag (20.10.2025) wurde im Zeitraum 17:30 - 18:00 Uhr in der Waffenstraße der Verkehr überwacht. An die Polizei wurden Beschwerden herangetragen, dass Fahrzeuge die neu angebrachten Poller umfahren würden. Innerhalb des Kontrollzeitraums konnten keine Verstöße festgestellt werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Landau Pressestelle Telefon: 06341-287-2003 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren