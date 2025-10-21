POL-PDLD: Kontrollen in der Waffenstraße
Landau (ots)
Am späten Montagnachmittag (20.10.2025) wurde im Zeitraum 17:30 - 18:00 Uhr in der Waffenstraße der Verkehr überwacht. An die Polizei wurden Beschwerden herangetragen, dass Fahrzeuge die neu angebrachten Poller umfahren würden. Innerhalb des Kontrollzeitraums konnten keine Verstöße festgestellt werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell