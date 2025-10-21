Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ausgebaute Distanzscheibe führt zu Fahren ohne Fahrerlaubnis

Offenbach (ots)

Eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis hat sich am späten Montagnachmittag (20.10.2025, 17:45 Uhr) ein 16-Jähriger in Offenbach eingehandelt. Auf der Landstraße zwischen Herxheim und Offenbach fiel der Roller mit Versicherungskennzeichen einer Streife auf, da er über 60 km/h schnell fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass am Roller die Distanzscheibe ausgebaut wurde und dieser so schneller fuhr als erlaubt. Zudem war der 16-Jährige nur im Besitz einer Fahrerlaubnis der Klasse AM, die nun nicht mehr ausreichend war. Zum Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer kommt auch auf seine Mutter ein Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu, da sie als Halterin des Gefährts eingetragen ist. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall informiert.

