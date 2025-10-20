Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nachtrag zur Pressemeldung vom 16.10.2025, 14.21 Uhr Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Bild-Infos

Download

Hainfeld (ots)

Nach den bisherigen Ermittlungen dürfte es sich bei der tödlich verletzten Person sehr wahrscheinlich um den seit Ende September vermissten 56-jährigen Mann aus Ramberg handeln. Bei dem verunfallten PKW handelt es sich um das Fahrzeug, das von dem Vermissten benutzt worden sein soll. Zur endgültigen Identifizierung und zur Feststellung der Todesursache wird am kommenden Mittwoch eine Obduktion durchgeführt. Die Klärung der Unfallursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell