PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nachtrag zur Pressemeldung vom 16.10.2025, 14.21 Uhr Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

POL-PDLD: Nachtrag zur Pressemeldung vom 16.10.2025, 14.21 Uhr Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person
  • Bild-Infos
  • Download

Hainfeld (ots)

Nach den bisherigen Ermittlungen dürfte es sich bei der tödlich verletzten Person sehr wahrscheinlich um den seit Ende September vermissten 56-jährigen Mann aus Ramberg handeln. Bei dem verunfallten PKW handelt es sich um das Fahrzeug, das von dem Vermissten benutzt worden sein soll. Zur endgültigen Identifizierung und zur Feststellung der Todesursache wird am kommenden Mittwoch eine Obduktion durchgeführt. Die Klärung der Unfallursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Jörg Dausch
Polizeiinspektion Edenkoben

Telefon: 06323 955 0
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 04:24

    POL-PDLD: Frontalunfall unter Alkoholeinfluss / 67487 Maikammer, L516 / 19.10.2025, 21:30 Uhr

    Landau (ots) - Am Sonntagabend kam es auf der L516 zwischen Maikammer und Diedesfeld zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Ein 33-jähriger Fahrzeugführer aus Neustadt befuhr zum Unfallzeitpunkt die Straße L516 von Edenkoben in Richtung Neustadt. In der Gegenrichtung fuhr eine 36-jährige Fahrzeugführerin aus Edenkoben. Bei ihr im Fahrzeug ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 11:36

    POL-PDLD: Blumentöpfe und Mobiliar beschädigt

    Germersheim (ots) - In der vergangenen Nacht gegen 02:50 Uhr wurden mehrere Blumentöpfe und Mobiliar im Bereich der Ludwigstraße in Germersheim beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07274/958-0 oder per Mail pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274 958-0 E-Mail: ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 11:35

    POL-PDLD: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

    Klingenmünster (ots) - Am späten Abend des 18.10.2025 konnten gleich zwei Fahrzeugführer angehalten werden, welche leicht alkoholisiert waren. Ein 71-Jähriger wurde gegen 22:40 Uhr in Klingenmünster einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei rochen die eingesetzten Beamten Alkohol in der Atemluft. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,49 Promille. Ca. eine Stunde später, gegen 23:30 Uhr, wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren