POL-PDLD: Blumentöpfe und Mobiliar beschädigt
Germersheim (ots)
In der vergangenen Nacht gegen 02:50 Uhr wurden mehrere Blumentöpfe und Mobiliar im Bereich der Ludwigstraße in Germersheim beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07274/958-0 oder per Mail pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 958-0
E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell