POL-PDLD: Verhinderte Trunkenheitsfahrt
Klingenmünster (ots)
Am späten Abend des 18.10.2025 konnten gleich zwei Fahrzeugführer angehalten werden, welche leicht alkoholisiert waren. Ein 71-Jähriger wurde gegen 22:40 Uhr in Klingenmünster einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei rochen die eingesetzten Beamten Alkohol in der Atemluft. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,49 Promille. Ca. eine Stunde später, gegen 23:30 Uhr, wurde in Gleiszellen-Gleishorbach eine 57-Jährige mit ihrem Fahrzeug kontrolliert. Auch hier nahmen die Beamten Atemalkoholgeruch wahr und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 0,48 Promille.
Beiden Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt für die nächsten Stunden untersagt.
