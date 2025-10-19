PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Anwohner und Polizeibeamte mit Messer bedroht

Albersweiler (ots)

Am Samstagnachmittag (18.10.2025) meldete eine 34-jährige Frau aus Albersweiler, dass sie gerade von ihrem Nachbar mit einem Messer bedroht wurde. Beim Eintreffen der Polizeibeamten empfing der 59-Jährige diese ebenfalls mit einem Messer und einer Farbspraydose in der Hand. Zunächst sprühte der 59-Jährige mit der Spraydose in Richtung der Polizeibeamten, verfehlte diese jedoch und schloss sich in der Wohnung ein. Auf Aufforderung kam er kurze Zeit später unbewaffnet aus der Wohnung und konnte widerstandslos gefesselt werden. Er wurde in ein Fachkrankenhaus verbracht, wo ihm aufgrund seiner Alkoholisierung auf Anordnung der Bereitschaftsrichterin durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Bedrohung und eines Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Die eingesetzten Beamten sowie der 59-jährige Mann blieben bei dem Einsatz unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

