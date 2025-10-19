PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl eines E-Scooters - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am Freitagnachmittag (17.10.2025) schloss ein 40-jähriger Mann seinen E-Scooter gegen 16:15 Uhr vor einem Supermarkt in der Haardtstraße mit einem Kettenschloss ab. Als er ca. 15 Minuten später zurückkam, musste er feststellen, dass ein unbekannter Täter den E-Scooter inklusive Schloss entwendet hatte. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 800 Euro.

Zeugenhinweise werden bei der Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

