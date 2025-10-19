Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ladendiebin erwischt

Landau (ots)

Einem Mitarbeiter eines Supermarktes in der Maximilianstraße fiel am Samstagnachmittag (18.10.2025) gegen 16:40 Uhr eine Kundin auf, die den unbesetzten Kassenbereich passieren wollte. Es stellte sich heraus, dass sie nicht bezahlte Waren im Wert von fünf Euro einstecken hatte. Die Kunden gab an, das Bezahlen vergessen zu haben. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurde bei der 42-jährigen Frau eine zum Diebstahl präparierte Tasche aufgefunden und sichergestellt. Da die Frau in der Vergangenheit bereits mit einer ähnlichen Vorgehensweise aufgefallen ist, wurde sie einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren wegen eines Diebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell