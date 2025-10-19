Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Landau (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer meldete der Polizeiinspektion Landau am Samstagabend (18.10.2025) gegen 21:20 Uhr ein auffällig fahrendes Fahrzeug in der Hainbachstraße in Landau. Auf einem Parkplatz konnte der Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte er lediglich ein Bild eines französischen Führerscheins vorzeigen. Eine Abfrage ergab, dass der 29-Jährige aufgrund eines anderen Verkehrsdeliktes in Deutschland eine Fahrerlaubnissperre hat und damit kein fahrerlaubnispflichtiges Kraftfahrzeug führen darf. Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt. Eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde ist erfolgt, der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Ursache für die auffällige Fahrweise konnte nicht eruiert werden.

