PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Landau (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer meldete der Polizeiinspektion Landau am Samstagabend (18.10.2025) gegen 21:20 Uhr ein auffällig fahrendes Fahrzeug in der Hainbachstraße in Landau. Auf einem Parkplatz konnte der Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte er lediglich ein Bild eines französischen Führerscheins vorzeigen. Eine Abfrage ergab, dass der 29-Jährige aufgrund eines anderen Verkehrsdeliktes in Deutschland eine Fahrerlaubnissperre hat und damit kein fahrerlaubnispflichtiges Kraftfahrzeug führen darf. Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt. Eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde ist erfolgt, der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Ursache für die auffällige Fahrweise konnte nicht eruiert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 19.10.2025 – 11:18

    POL-PDLD: Anwohner und Polizeibeamte mit Messer bedroht

    Albersweiler (ots) - Am Samstagnachmittag (18.10.2025) meldete eine 34-jährige Frau aus Albersweiler, dass sie gerade von ihrem Nachbar mit einem Messer bedroht wurde. Beim Eintreffen der Polizeibeamten empfing der 59-Jährige diese ebenfalls mit einem Messer und einer Farbspraydose in der Hand. Zunächst sprühte der 59-Jährige mit der Spraydose in Richtung der Polizeibeamten, verfehlte diese jedoch und schloss sich in ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 11:17

    POL-PDLD: Ladendiebin erwischt

    Landau (ots) - Einem Mitarbeiter eines Supermarktes in der Maximilianstraße fiel am Samstagnachmittag (18.10.2025) gegen 16:40 Uhr eine Kundin auf, die den unbesetzten Kassenbereich passieren wollte. Es stellte sich heraus, dass sie nicht bezahlte Waren im Wert von fünf Euro einstecken hatte. Die Kunden gab an, das Bezahlen vergessen zu haben. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurde bei der 42-jährigen Frau eine zum Diebstahl präparierte Tasche aufgefunden und ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 11:16

    POL-PDLD: Diebstahl eines E-Scooters - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - Am Freitagnachmittag (17.10.2025) schloss ein 40-jähriger Mann seinen E-Scooter gegen 16:15 Uhr vor einem Supermarkt in der Haardtstraße mit einem Kettenschloss ab. Als er ca. 15 Minuten später zurückkam, musste er feststellen, dass ein unbekannter Täter den E-Scooter inklusive Schloss entwendet hatte. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 800 Euro. Zeugenhinweise werden bei der Polizeiinspektion Landau ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren