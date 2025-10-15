PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251015-2-PDNMS-Zeugenaufruf nach Ansprechen eines Kindes in Nortorf

Nortorf/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 14.10.2025 wurde ein Mädchen in der Sporthalle einer Schule in Nortorf durch einen unbekannten Mann angesprochen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am 14.10.2025 habe sich eine 13-jährige Schülerin während des Sportunterrichtes in der Marienburger Straße kurzzeitig im Flur der dortigen Umkleidekabinen aufgehalten. Hier sei sie einem unbekannten Mann begegnet, der die Schülerin freundlich aufgefordert habe, sie auf den Parkplatz zu begleiten.

Der Mann sei nun mit dem Mädchen von der Turnhalle über den Parkplatz in den Galgenbergsweg in Richtung des Schulwaldes gegangen. Hierbei hätten sie das Gelände des Naturkindergarten passiert. Als der Mann versucht habe, die Hand des Mädchens zu ergreifen, sei dieses zurück zur Sporthalle gelaufen.

Der Mann wurde durch die Schülerin beschrieben:

   - männlich
   - 50-60 Jahre alt
   - kurze braune/graue Haare (insgesamt wenig Haare)
   - 3-Tage-Bart
   - auf der linken Wange ein Muttermal/Leberfleck
   - 180 cm groß
   - leichter Bauchansatz
   - trug einen schwarzen Pullover und eine schwarze Jogginghose

Der Mann sei anschließend weiter in Richtung des Wohngebietes gegangen.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg bittet nun Zeugen, die den Mann gemeinsam mit dem Mädchen gesehen haben oder andere Hinweise geben können, sich unter 04331-2080 zu melden.

Mit freundlichen Grüßen

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

