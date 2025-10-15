PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NMS: 20251015-1-PDNMS-Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruchdiebstahl in Felm

Felm/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 14.10.2025 kam es tagsüber zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in einem Einfamilienhaus in Felm. Die Kriminalpolizei Eckernförde sucht nach Zeugen und Hinweisen zur Tat.

Am 14.10.2025 gegen 22:30 Uhr wurde eine Funkstreifenbesatzung des PR Eckernförde in die Straße Voßberg, in Felm entsandt. Hier sei es zu einem vollendeten Wohnungseinbruchsdiebstahl gekommen. Das Einfamilienhaus befindet sich auf einer Nebenstrecke zwischen Osdorf und Felm.

Durch die Geschädigten wurde mitgeteilt, dass man nachmittags das Haus verlassen habe. Kurz nach dem Feststellen der Tat um 22:30 Uhr, habe man die Polizei informiert.

Die unbekannten Täter haben sich über eine Nebeneingangstür gewaltsam Zutritt zu dem Objekt verschafft und dieses durchwühlt. Es wurde u.a. Schmuck und Bargeld in Höhe eines vierstelligen Wertes entwendet.

Die Kriminalpolizei in Eckernförde fragt nun: Wer hat am 14.10.2025 in der Straße Voßberg und dem angrenzenden Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen stehen könnten? Insbesondere bittet die Kriminalpolizei, dass Anwohner ihre Videoaufzeichnungen überprüfen und sich bei Hinweisen unter 04351/89212-600 melden.

Mit freundlichen Grüßen

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

