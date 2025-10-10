Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251010-3-PDNMS-Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Eckernförde

Eckernförde (ots)

Am 10.10.2025 kam es in Eckernförde zu einem Verkehrsunfall. Die Polizei sucht nun eine Unfallbeteiligte und Zeugen.

Am heutigen Morgen kam es gegen 07:50 Uhr an der Kreuzung Riesebyer Straße/Schleswiger Straße in Eckernförde zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin.

Eine 64-jährige Autofahrerin befuhr den Mühlenberg in Eckernförde aus Richtung Innenstadt kommend und beabsichtigte nach links in die Schleswiger Straße abzubiegen. Auf dem Gehweg aus Richtung Riesebyer Straße kommend, passierte zunächst eine Fußgängerin die Schleswiger Straße. Nachdem diese an dem Fahrzeug vorbei gegangen war, fuhr die Autofahrerin an und kollidierte mit einer Radfahrerin, die aus Richtung Mühlenberg die Schleswiger Straße passieren wollte.

Die Radfahrerin gab an, unverletzt zu sein, so dass die Unfallbeteiligten vor Ort keine Personalien austauschten.

Die Autofahrerin zeigte den Vorfall kurz darauf beim Polizeirevier in Eckernförde an. Daher wird auf diesem Wege nach der unfallbeteiligten Radfahrerin sowie nach weiteren Zeugen des Unfalls gesucht. Wenden sie sich bitte an das Polizeirevier in Eckernförde unter 04351-908110.

