PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251009-1-E-Scooter Fahrerin nach Verkehrsunfall in Neumünster schwer verletzt

Neumünster (ots)

Am 09.10.2025 kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer E-Scooter-Fahrerin und einem Linienbus in der Plöner Straße, Neumünster. Die Fahrerin des E-Scooters wurde dabei schwer verletzt.

Am heutigen Morgen gegen 07:55 Uhr wurde das 1. Polizeirevier Neumünster zu einem Verkehrsunfall in die Plöner Straße, Neumünster entsandt.

Die E-Scooter-Fahrerin, die die Plöner Straße auf dem Geh-und Radweg befuhr, fuhr aus noch ungeklärter Ursache unvermittelt auf die Fahrbahn, so dass ein Linienbus nicht mehr ausweichen konnte. In der Folge dessen kam es zur Kollision zwischen beiden Verkehrsteilnehmern.

Die 27-jährige wurde durch einen Rettungswagen schwer verletzt ins FEK verbracht. Eine Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden.

Der 57-jährige Fahrer des Linienbusses erlitt einen Schock.

Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme, bei der der Verkehrsunfalldienst des 2. PR Neumünster unterstützte, zeitweise gesperrt werden. Gegen 10:00 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

Mit freundlichen Grüßen

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 14:29

    POL-NMS: 20251008-4-Mann in Neumünster nach Gewalteinwirkung schwer verletzt

    Neumünster (ots) - Gestern gerieten zwei Männer in einer Wohnung in Streit, in dessen Verlauf eine der Personen schwer verletzt wurde. Am 07.10.2025 gegen 16:30 Uhr wurden mehrere Funkstreifenbesatzungen des 1. und 2. Polizeireviers in den Haart in Neumünster entsandt. In einem dortigen Mehrfamilienhaus seien zuvor zwei Personen in Streit geraten und eine der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren