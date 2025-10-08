Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251008-3-Abgängige Person aus Pflegeheim in Schwedeneck durch Feuerwehr Drohne aufgefunden

Schwedeneck / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Nachdem ein über 80-jähriger Mann aus einem Pflegeheim vermisst gemeldet wurde, wurden umgehend Maßnahmen getroffen, um diesen wieder anzutreffen.

Am 06.10.2025 wurde gegen 06.45 Uhr eine Funkstreifenbesatzung der Polizeistation in Altenholz darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein Pflegeheim in Schwedeneck einen Bewohner vermisst.

Nachdem eine Absuche vor Ort nicht zum Auffinden der vermissten Person führte, wurden die örtlichen Feuerwehren Sprenge-Birkenmoor, Gettorf sowie Surendorf und Krusendorf alarmiert.

Eine durch die Feuerwehr genutzte Drohne konnte gegen 08:45 Uhr eine Person an der Steilküste feststellen. Der vermisste Herr war diese herunter gestürzt und hielt sich an einem umgefallenen Baum fest.

Die Polizei- und Feuerwehrkräfte zogen den unterkühlten und leicht verletzten Mann die Steilküste hoch und transportierten ihn mittels einer Schleifkorbtrage zurück zum Pflegeheim. Hier warteten bereits ein Rettungs-und Notarztfahrzeug und verbrachten den Herren in das Krankenhaus.

Mit freundlichen Grüßen

Constanze Becker

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell