POL-NMS: 20251008-1-PDNMS-Verkehrsunfall auf der A7 Höhe Wiemersdorf- LKW fährt in Absperrfahrzeug

Wiemersdorf- Kreis Segeberg (ots)

In den frühen Morgen Stunden kam es heute auf der A 7 zu einem Verkehrsunfall. Es kam zu keinem Personenschaden.

Am 08.10.2025 gegen 00.40 Uhr befuhr ein 52-jähriger polnischer Fahrer eines Sattelzuges die A 7 in Fahrtrichtung Hamburg. Zwischen den Anschlussstellen Großenaspe und dem Rastplatz Bimöhlen wurden zu diesem Zeitpunkt Brückenprüfarbeiten durchgeführt. Hierfür wurde der rechte Fahrstreifen von einer Fachfirma ordnungsgemäß gesperrt.

Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der LKW-Fahrer ungebremst auf den Absicherungsanhänger der Firma auf.

Glücklicherweise blieben hierbei alle Beteiligten unverletzt.

Für die Bergungsmaßnahmen und die Reinigung der Fahrbahn waren der rechte und der mittlere Fahrstreifen bis ca. 4.30 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 75.000 Euro

