Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251008-2-Frontalzusammenstoß in Büdelsdorf - Beteiligte nur leicht verletzt

Büdelsdorf/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Gestern kam es in der Hollerstraße in Büdelsdorf zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt.

Am 07.10.2025 gegen 13:15 Uhr befuhr der 54-jährige deutsche Fahrer eines Ford Transit die Hollerstraße aus Rendsburg kommend in Fahrtrichtung Eckernförde. Der 55-jährige Fahrer eines LKW Daimler-Benz befuhr die Hollerstraße in entgegengesetzter Richtung aus Eckernförde kommend in Fahrtrichtung Rendsburg.

Der Fahrer des Ford Transits geriet vermutlich aufgrund einer Unaufmerksamkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem LKW.

Bei dem Zusammenstoß wurden der Lkw sowie der Ford Transit stark im Frontbereich beschädigt, so dass diese nicht mehr fahrbereit waren.

Die Unfallbeteiligten wurde leicht verletzt.

Die Hollerstraße war während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.

Mit freundlichen Grüßen

Constanze Becker

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell