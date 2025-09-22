PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 83-jährige Vermisste angetroffen

Hannover (ots)

Seit dem 19.09.2025 hat die Polizeiinspektion Garbsen nach einer 83-Jährigen gesucht, die nach einem Arztbesuch verschwunden war. Dazu wurde auch ein Foto der Vermissten veröffentlicht (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6122855).

Am frühen Montagabend, 22.09.2025, fanden Einsatzkräfte die Seniorin nach einem Hinweis aus der Bevölkerung.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe und für die Unterstützung bei der Suche. Das Bild aus der ursprünglichen Meldung wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. /ms

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Marcus Schmieder
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

