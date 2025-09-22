Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Davenstedt: Wohnmobil entwendet - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

In der Zeit von Sonntagnachmittag, 21.09.2025, auf Montagmorgen, 22.09.2025, haben unbekannte Täter ein Wohnmobil aus der Freboldstraße in Hannover-Davenstedt entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder das Wohnmobil gesehen haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Zentralen Ermittlungsgruppe KfZ des Zentralen Kriminaldienstes Hannover stellte der Eigentümer des Wohnmobils dieses am Samstag gegen 14:00 Uhr am Straßenrand ab. Am nächsten Morgen, gegen 7:30 Uhr, war das Wohnmobil der Marke Citroen verschwunden.

Zum aktuellen Zeitpunkt der Ermittlungen kann der Tatzeitraum nicht weiter eingegrenzt werden. Die Polizei bittet die Bevölkerung mithilfe von Fotos des Wohnmobils um Unterstützung bei der Suche.

Bei dem gestohlenen Wohnmobil handelt es sich um ein Citroen Pössl KW 41 in der Farbe Grau. An dem Fahrzeug sind ein Fahrradträger und seitlich eine Markise montiert. Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist das Kennzeichen auf den Fotos geschwärzt.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls von Kraftfahrzeugen eingeleitet. Die Zentrale Ermittlungsgruppe Kfz hat die diesbezüglichen Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu den unbekannten Tätern oder dem entwendeten Wohnmobil geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. / fas, ms

