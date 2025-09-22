Polizeidirektion Hannover

POL-H: Veranstaltungsreihe "Coffee with a cop" geht in die nächste Runde

Hannover (ots)

An mehreren Terminen im September und Oktober 2025 haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit in der Landeshauptstadt Hannover, Laatzen und Seelze, bei einer Tasse Kaffee mit Polizeibediensteten in einer lockeren Atmosphäre ins Gespräch zu kommen. Die Aktion wurde aus den USA, wo "Coffee with a cop" längst etabliert ist, übernommen.

Interessierte können den Polizistinnen und Polizisten Fragen stellen und über Themen sprechen, die sie bewegen. An der Aktion beteiligen sich unter anderem wieder die Kontaktbeamten, die Abteilung für Nachwuchsgewinnung und das Präventionsteam der Polizei Hannover. "Wir bieten erneut die Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre bei einer Tasse Kaffee mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen und ihre Anliegen in Ruhe anzuhören - abseits des hektischen Alltags", so der Kontaktbeamte Torben Abel aus dem Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen.

Die nächsten Stationen der Aktion "Coffee with a cop" sind:

Do, 25.09.2025 · 08:00-13:00 Uhr · Oberricklinger Markt

Fr, 26.09.2025 · 10:00-18:00 Uhr · Rewe Wettbergen (+ KSH)

Mo, 29.09.2025 · 10:00-16:00 Uhr · NahKauf, Kampstr. 11, 30880 Laatzen

Di, 30.09.2025 · 10:00-18:00 Uhr · Lidl Oberricklingen, Tillystraße

Mi, 01.10.2025 · 08:00-12:30 Uhr · Wochenmarkt Moltkeplatz (Tag der Senioren)

Mi, 01.10.2025 · 13:00-18:00 Uhr · Mühlenberger Markt (Tag der Senioren)

Do, 02.10.2025 · 10:00-16:00 Uhr · Nah & Gut Oberricklingen, Eberhard-Eggers-Platz

Di, 07.10.2025 · 10:00-18:00 Uhr · Finanzamt Hannover-Süd, Parkplatz eCenter

Mi, 08.10.2025 · 10:00-16:00 Uhr · Platz "Alter Krug", Hannoversche Str. 13, 30926 Seelze

Do, 09.10.2025 · 10:00-18:00 Uhr · Kaufland Bornum

Fr, 10.10.2025 · 08:00-13:00 Uhr · Döhrener Wochenmarkt (Fiedelerplatz)

Fr, 10.10.2025 · 13:30-17:00 Uhr · OBI Baumarkt Linden

