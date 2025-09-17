Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesstraße (B) 3: 83-Jähriger fährt in den Gegenverkehr - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Ein 83-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend auf der B 6 in den Gegenverkehr gefahren und konnte durch aufmerksame Autofahrer durch hupen gestoppt werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen um weitere Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Stöcken kam es auf der B 6 am Dienstag, 16.09.2025, gegen 21:15 Uhr zunächst zu einem Reifenplatzer an einem Lkw. Das Fahrzeug blieb daraufhin in Fahrtrichtung Süden zwischen den Einmündungen Stöckener Straße aus Letter und Stöckener Straße in Stöcken liegen. Für Löscharbeiten und anschließende Reparaturen musste der Abschnitt voll gesperrt werden. Zur Absicherung stellten die eingesetzten Beamten ihren Funkstreifenwagen quer zur Fahrbahn an der Einmündung der Stöckener Straße aus Richtung Letter.

Gegen 23:20 Uhr bog ein 83-jähriger Fahrer eines Dacia Sandero aus Richtung Letter kommend nach rechts auf die B 6 ab. Da die Fahrbahn durch den Streifenwagen blockiert war, lenkte er in den Gegenverkehr. Erst nach dem Hupen anderer Verkehrsteilnehmender kam er zum Stehen und konnte von den eingesetzten Beamten angesprochen werden. Verletzte oder Sachschäden wurden nicht festgestellt. Eine mögliche Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit des Fahrers konnten vor Ort nicht nachgewiesen werden. Die Weiterfahrt wurde ihm aufgrund der unsicheren Fahrweise jedoch untersagt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Mann. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können - insbesondere Verkehrsteilnehmende, die durch die Fahrweise des Mannes möglicherweise gefährdet wurden oder deren Fahrzeuge beschädigt wurden -, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Stöcken unter der Telefonnummer 0511 109-3815 zu melden./ fas, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell