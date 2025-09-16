Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei verteilt "gelbe Karten" bei Radfahrwoche

Hannover (ots)

Im Zuge der Radfahrwoche haben Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Hannover am Montag, 15.09.2025, in der Fußgängerzone der Lister Meile eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei verteilten sie insgesamt 49 "gelbe Karten" an Radfahrende, um auf Alltagsgefahren im Radverkehr aufmerksam zu machen und das Bewusstsein für sicheres Verhalten zu schärfen.

Die Aktion ist Teil der Verkehrssicherheitsarbeit der Polizeidirektion Hannover, die darauf abzielt, die Zahl der Verkehrsunfälle mit schweren Folgen unter Beteiligung von Radfahrenden zu reduzieren. Häufig liegen diesen Unfällen vermeidbare Fehlverhalten sowohl auf Seiten der Radfahrenden als auch der Kraftfahrzeugführenden zugrunde.

Die Kontaktbeamten und das Präventionsteam der Polizeiinspektion Hannover verteilten 49 "gelbe Karten" an Radfahrende, sprachen sechs Ermahnungen an E-Scooter-Fahrende aus, verteilten fünf "gelbe Karten" an Kraftfahrende, die den Lieferverkehr außerhalb der erlaubten Zeiten nutzten, und ahndeten fünf Verstöße wegen der Nutzung von Mobiltelefonen.

Die Polizei Hannover plant, auch in Zukunft Radfahrkontrollen durchzuführen, um die Verkehrssicherheit weiter zu erhöhen. / nash

