PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Jungschwan auf der Autobahn 2: Polizei rettet gefiederten Ausreißer

POL-H: Jungschwan auf der Autobahn 2: Polizei rettet gefiederten Ausreißer
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Hannover (ots)

Am Sonntagmorgen, 14.09.2025, ist die Autobahnpolizei Hannover gegen 8:00 Uhr zu einem ungewöhnlichen Einsatz auf der Auffahrt Lehrte-Ost in Richtung Dortmund gerufen worden. Eine vermeintliche Gans blockierte die Fahrbahn.

Vor Ort stellten die Beamten jedoch fest, dass es sich bei dem Tier um einen noch flugunfähigen Jungschwan handelte, der versuchte, auf die Autobahn zu laufen. Er war sichtlich aufgeregt und teilweise aggressiv, was eine gefährliche Situation für den Vogel und den Verkehr darstellte.

Die Polizisten setzten verschiedene Methoden ein, um den Schwan von der Fahrbahn fernzuhalten. Besonders hilfreich erwies sich dabei das Schwenken einer Warnweste. Schließlich konnte ein Mitarbeiter der Wildtierrettung des NABU Garbsen den Jungschwan sicher einfangen und in ein Transportbehältnis setzen.

Der Jungschwan wurde unversehrt an einem ruhigen Weiher in der Wedemark freigelassen. Die Polizei bedankt sich bei allen Beteiligten für ihr umsichtiges Handeln und ihre Unterstützung bei diesem tierischen Einsatz. /nash

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Natalia Shapovalova
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren