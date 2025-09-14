Polizeidirektion Hannover

POL-H: 19-Jähriger verursacht Unfall in Hannover-Kleefeld: Betonpoller schleudert gegen Oberleitung, die einen ICE beschädigt

Hannover (ots)

In der vergangenen Nacht, 13.09.2025, hat ein 19-jähriger Autofahrer in Hannover-Kleefeld einen schweren Verkehrsunfall mit seinem Auto verursacht, der weitreichende Folgen für den Bahnverkehr hatte. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover kam der 19-Jährige mit seinem Peugeot gegen 23:10 Uhr auf der Karl-Wiechert-Allee nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Betonblock. Dieser befand sich neben der Fahrbahn am Geh- bzw. Radweg und maß 30 cm x 50 cm x 150 cm.

Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Auto mit drei Personen besetzt. Neben dem Fahrer befanden sich noch zwei Mitfahrer im Auto. Alle drei Personen konnten das Auto eigenständig verlassen. Während der Fahrer am Unfallort blieb, flüchteten seine Mitfahrer zu Fuß.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Betonblock in Richtung des Gleisbereichs am Bahnhof Karl-Wiechert-Allee geschleudert und traf die Oberleitung. Anschließend krachte der Betonblock auf den Bahnsteig.

Die defekte Oberleitung traf einen vorbeifahrenden ICE und beschädigte ihn. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich rund 900 Reisende in dem Zug. Die Zuginsassen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der 19-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall offenbar nicht verletzt, er wurde jedoch vorsorglich mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Die Polizei hat den Führerschein des 19-Jährigen einbehalten und wird die Fahrerlaubnisbehörde informieren.

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf circa 120.000 Euro. Gegen den 19-Jährigen leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Alkoholkonsum sowie wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.

Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall oder zum Fahrverhalten des Fahrers geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell