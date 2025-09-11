Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Bundesstraße (B) 3 bei Pattensen: 70-jähriger Lkw-Fahrer bei Zusammenstoß mit Baum leicht verletzt - Wer kann Hinweise zum Unfallgeschehen geben?

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstag, 11.09.2025, auf der B 3 bei Pattensen ein Lkw-Fahrer leicht verletzt worden. Der 70-Jährige kam zwischen Pattensen und Oerie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Polizei sucht nun Zeugen des Verkehrsunfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr der 70-Jährige gegen 07:50 Uhr mit seinem Lkw der Marke MAN die B 3 aus Richtung Elze kommend in Richtung Hannover. Etwa 150 Meter hinter der Einmündung zur Landesstraße 402 kam er mit seinem Lkw aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte den Verletzten unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls eingesetzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 55.000 Euro beziffert.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Verkehrsunfallaufnahme wurde die B 3 voll gesperrt.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zur Ursache des Verkehrsunfalls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /fas,ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell