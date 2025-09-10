PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Bemerode: Wohnmobil entwendet - Zeugenhinweise gesucht

POL-H: Hannover-Bemerode: Wohnmobil entwendet - Zeugenhinweise gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Hannover (ots)

In der Nacht von Dienstag, 09.09.2025, auf Mittwoch, 10.09.2025, haben unbekannte Täter ein Wohnmobil aus der Lange-Hop-Straße in Hannover-Bemerode entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu Tat oder dem aktuellen Abstellort des 50.000 Euro teuren Wohnmobils geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Zentralen Ermittlungsgruppe KfZ der Polizei Hannover stellte die Eigentümerin des Wohnmobils dieses am Dienstagabend gegen 23:30 Uhr am Straßenrand ab. Am nächsten Morgen, gegen 9:40 Uhr, war das Wohnmobil der Marke Fiat verschwunden.

Zum aktuellen Zeitpunkt der Ermittlungen kann der Tatzeitraum nicht weiter eingegrenzt werden. Die Polizei bittet die Bevölkerung mithilfe von Fotos des Wohnmobils um Unterstützung.

Bei dem gestohlenen Wohnmobil handelt es sich um einen Fiat Challenger in der Farbe Silber mit verschiedenen bunten Applikationen. Auffällig ist zudem ein Aufkleber auf der Motorhaube mit einem Schriftzug und zwei gekreuzten Schwertern einer Bar auf Sylt. Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist das Kennzeichen auf den Fotos geschwärzt.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls von Kraftfahrzeugen eingeleitet. Die Zentrale Ermittlungsgruppe Kfz hat die diesbezüglichen Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu den unbekannten Tätern oder dem entwendeten Wohnmobil geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden./ pol, nash

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Anastasia Polonewicz
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 16:05

    POL-H: Laatzen/ Gleidingen: Brand einer Lagerhalle - Zeugen gesucht

    Hannover (ots) - In der Nacht von Dienstag, 09.09.2025, auf Mittwoch, 10.09.2025, ist eine Lagerhalle an der Oesselser Straße in Gleidingen in Brand geraten. Während der Löscharbeiten sind drei Feuerwehrmänner verletzt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und sucht Zeugen zu dem Vorfall. Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover meldete ein Passant gegen ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 19:42

    POL-H: Zeugenaufruf nach schwerem Motorradunfall in Hannover-Oberricklingen

    Hannover (ots) - Am Dienstag, 09.09.2025, ist ein 55 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit dem Pkw einer 29 Jahre alten Fahrerin schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen des Verkehrsunfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover ereignete sich der Unfall gegen 10:55 Uhr. Eine 29-jährige Toyota-Fahrerin aus Gifhorn ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 07:54

    POL-H: Nachtragsmeldung: 84-jähriger Radfahrer verstirbt nach Verkehrsunfall

    Hannover (ots) - Der schwerverletzte 84-Jährige, der am 08.09.2025 auf der Misburger Straße im Heideviertel mit einem LKW kollidierte, erlag am 09.09.2025 im Krankenhaus seinen Verletzungen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6113603 ). Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können. Diese werden gebeten, sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren