POL-H: Hannover-Bemerode: Wohnmobil entwendet - Zeugenhinweise gesucht

Hannover (ots)

In der Nacht von Dienstag, 09.09.2025, auf Mittwoch, 10.09.2025, haben unbekannte Täter ein Wohnmobil aus der Lange-Hop-Straße in Hannover-Bemerode entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu Tat oder dem aktuellen Abstellort des 50.000 Euro teuren Wohnmobils geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Zentralen Ermittlungsgruppe KfZ der Polizei Hannover stellte die Eigentümerin des Wohnmobils dieses am Dienstagabend gegen 23:30 Uhr am Straßenrand ab. Am nächsten Morgen, gegen 9:40 Uhr, war das Wohnmobil der Marke Fiat verschwunden.

Zum aktuellen Zeitpunkt der Ermittlungen kann der Tatzeitraum nicht weiter eingegrenzt werden. Die Polizei bittet die Bevölkerung mithilfe von Fotos des Wohnmobils um Unterstützung.

Bei dem gestohlenen Wohnmobil handelt es sich um einen Fiat Challenger in der Farbe Silber mit verschiedenen bunten Applikationen. Auffällig ist zudem ein Aufkleber auf der Motorhaube mit einem Schriftzug und zwei gekreuzten Schwertern einer Bar auf Sylt. Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist das Kennzeichen auf den Fotos geschwärzt.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls von Kraftfahrzeugen eingeleitet. Die Zentrale Ermittlungsgruppe Kfz hat die diesbezüglichen Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu den unbekannten Tätern oder dem entwendeten Wohnmobil geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden./ pol, nash

