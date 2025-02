POL-KN: (Rottweil) Unbekannte hängen Plakate mit verfassungsfeindlichen Inhalten im Stadtgebiet auf- Polizei bittet um Zeugenhinweise (22./23.02.2025)

Bösingen (ots) - Unbekannte Täter haben am Freitag, im Zeitraum von 20.00 Uhr bis 22.45 Uhr, Farbschmierereien am Gebäude des Jugendhauses in der Straße "Kirchwiesen" angebracht und so Sachschaden für die Gemeinde Bösingen in Höhe noch nicht bekannter Höhe angerichtet. Die Täter sprühten mit rosafarbener ...

mehr