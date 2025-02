Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) - Glasscheibe an Geschäft beschädigt - Polizei sucht Zeugen (23.02.2025)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Sonntag ist die Eingangstür eines Geschäfts in der Oberen Laube beschädigt worden. Gegen 03:50 Uhr nahm eine Passantin einen lauten Knall wahr und stellte kurz darauf eine zerstörte Glasscheibe der Eingangstür eines Ladens auf Höhe der Hausnummer 79 wahr. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer 07531 995-2222 in Verbindung zu setzen.

