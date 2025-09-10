PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Laatzen/ Gleidingen: Brand einer Lagerhalle - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

In der Nacht von Dienstag, 09.09.2025, auf Mittwoch, 10.09.2025, ist eine Lagerhalle an der Oesselser Straße in Gleidingen in Brand geraten. Während der Löscharbeiten sind drei Feuerwehrmänner verletzt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und sucht Zeugen zu dem Vorfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover meldete ein Passant gegen 00:50 Uhr, dass eine Lagerhalle in der Oesselser Straße brennen würde. Umgehend alarmierte Feuerwehr- und Polizeikräfte begaben sich daraufhin zum Einsatzort. Während der Löscharbeiten verletzten sich drei Feuerwehrmänner und mussten mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Bei der Begehung des Objekts nach Beendigung der Löscharbeiten konnte ein weißes Pulver in einem Kanister festgestellt werden. Erste Untersuchungen ergaben, dass es sich um Natriumcarbonat handelt.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt.

Bei Brandermittlungen vor Ort ergab sich der Verdacht, dass es sich um vorsätzliche Brandstiftung handeln könnte. Die Polizei Hannover sucht deswegen Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen im Nahbereich der Lagerhalle machen können. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer: 0511-109 5555 zu melden./ pol, ram

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Anastasia Polonewicz
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

