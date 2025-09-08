Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Heideviertel: Radfahrer nach Zusammenstoß mit Lkw lebensgefährlich verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Montagmittag, 08.09.2025, ist ein 84-jähriger Fahrradfahrer bei einem Zusammenstoß mit dem Lkw eines 57-Jährigen im hannoverschen Heideviertel lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen des Verkehrsunfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover fuhr der 57-Jährige gegen 11:05 Uhr mit seinem LKW auf der Misburger Straße, aus Richtung Bergener Straße kommend, in Richtung Osterfelddamm. Auf Höhe der Einmündung zum Heidering überquerte der 84-jährige Radfahrer auf seinem Herrenrad die Misburger Straße an der dortige Radfahrerampel. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der 84-Jährige mit dem Lastwagen des 57-Jährigen, wobei der Radfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer wurde körperlich nicht verletzt.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Misburger Straße bis 13:30 Uhr voll gesperrt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. / fas, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell