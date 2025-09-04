Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Hochwertiger Porsche aufgefunden

Hannover (ots)

Nachdem die Polizei seit Dienstag, 02.09.2025, nach einem gestohlenen hochwertigen Porsche gesucht hat, ist dieser am heutigen Donnerstag, 04.09.2025, gefunden worden.

Der Sportwagen wurde am 28.08.2025 gegen 17:30 Uhr in einer Tiefgarage in Hannover-Linden-Süd letztmalig gesehen. Am folgenden Morgen, gegen 09:00 Uhr, wurde der Diebstahl des Fahrzeugs festgestellt. (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6108909)

Nach einem Hinweis einer aufmerksamen Bürgerin konnte der Porsche am Donnerstag im Bereich der Straße "Schiergrund" in Springe aufgefunden und durch die Polizei sichergestellt werden.

Damit ist die Suche nach dem Sportwagen beendet. Die Polizei bedankt sich bei allen, die bei der Suche geholfen haben.

Die Ermittlungen zum Hintergrund des Diebstahls dauern weiter an.

Daher bittet die Polizei weiterhin Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl und/ oder zum Abstellen des Pkw geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /pk, pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell