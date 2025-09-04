Polizeidirektion Hannover

POL-H: Unbekannte zünden Fahrzeuge in Pattensen an - Polizei geht von Tatzusammenhang zu anderen Bränden aus und sucht Zeugen

Hannover (ots)

Im Pattenser Ortsteil Hüpede in der Region Hannover sind am Dienstag, 02.09.2025, ein Auto und ein Wohnmobil vollständig ausgebrannt. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover ereignete sich der Brand gegen 00:40 Uhr auf einem Privatgrundstück in Hüpede. Ein Verkehrsteilnehmer hatte das Feuer bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Auf dem Grundstück eines 57-jährigen Mannes fanden die Einsatzkräfte einen auf einem Anhänger abgestellten Mercedes sowie ein danebenstehendes Wohnmobil in Flammen vor. Nach mehreren Stunden konnten die Feuerwehrkräfte das Feuer löschen. Beide Fahrzeuge sowie der Anhänger wurden erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover beschlagnahmte den Brandort und sicherte Spuren, die auf eine vorsätzliche Brandstiftung hindeuten. Zudem wird ein möglicher Zusammenhang zu einem Brand am 22.08.2025 gegen 19:00 Uhr auf demselben Grundstück geprüft.

Damals war ein abgestellter Kleintransporter der Marke Mercedes in Brand geraten. Die Ermittlungen ergaben, dass der Kleintransporter in den Tagen zuvor bereits durch Unbekannte beschädigt worden war und schließlich an dem Abend mutwillig auf noch unbekannte Weise in Brand gesetzt wurde.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 in Verbindung zu setzen. /nash, pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell