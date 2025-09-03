Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Polizei geht mit Foto des getöteten 67-Jährigen vom Silbersee in die Öffentlichkeit - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Zwei Wochen nach dem Tötungsdelikt an einem 67-jährigen Mann im Bereich des Silbersees sucht die Polizei nun mit einer Plakataktion am See sowie in den umliegenden Geschäften und Lokalitäten nach weiteren Zeugen.

Der 67-jährige Langenhagener wurde am Sonntag, 24.08.2025, gegen 06:30 Uhr im Bereich des Silbersees in Langenhagen tot aufgefunden. (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6102972) Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Mann einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel. Der Täter hierzu ist bislang unbekannt.

Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdeliktes.

Wer hat am 23.08.2025 ab 17:00 Uhr Beobachtungen im Bereich des Fundortes gemacht? Wer hat den 67-Jährigen nach 17:00 Uhr noch gesehen?

Zuletzt war er mit einer blaugrauen Sweatshirt-Jacke, einer blauen Jeans und hellbraunen Halbschuhen bekleidet. Weiterhin hatte er ein Fahrrad mit tiefem Einstieg bei sich.

Zeugen, die diesbezügliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter 0511 109-5555 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. /pk, ram

