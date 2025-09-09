Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf nach schwerem Motorradunfall in Hannover-Oberricklingen

Hannover (ots)

Am Dienstag, 09.09.2025, ist ein 55 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit dem Pkw einer 29 Jahre alten Fahrerin schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen des Verkehrsunfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover ereignete sich der Unfall gegen 10:55 Uhr. Eine 29-jährige Toyota-Fahrerin aus Gifhorn befuhr die Frankfurter Allee vom Landwehrkreisel kommend in Richtung Hemmingen. An der Einmündung zur Straße "Oberricklinger Tor" beabsichtigte sie zu wenden. Als sie sich auf der Gegenfahrbahn befand, kollidierte sie mit dem Motorrad des 55-Jährigen aus Hemmingen, der die Frankfurter Allee geradeaus in Richtung Landwehrkreisel befahren wollte.

Durch den Aufprall wurde der Kradfahrer vom Motorrad geschleudert. Er rutschte über die Motorhaube des Pkw und stürzte auf die Fahrbahn. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Die 29-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall nicht körperlich verletzt.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro.

Die Polizei Hannover bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden./nash

