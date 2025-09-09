Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 84-jähriger Radfahrer verstirbt nach Verkehrsunfall

Hannover (ots)

Der schwerverletzte 84-Jährige, der am 08.09.2025 auf der Misburger Straße im Heideviertel mit einem LKW kollidierte, erlag am 09.09.2025 im Krankenhaus seinen Verletzungen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6113603 ).

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /fas, pol

