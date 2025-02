POL-E: Essen: Unbekannter bewirft 66-Jährigen mit Stein - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fotofahndung - Tatverdächtiger identifiziert

Essen (ots) - 45329 E.-Karnap: Am Samstagnachmittag (8. Februar) wurde ein 13-Jähriger an der Haltestelle "Boyer Straße" von zwei Unbekannten angegriffen, geschlagen und mit einer Glasflasche verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 17:00 Uhr wartete der 13-Jährige aus Bottrop mit einem Freund an der Haltestelle "Boyer Straße" an der Karnaper Straße auf die Bahn, ...

