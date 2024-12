POL-HS: Rucksack aus Fahrzeug entwendet

Heinsberg (ots) - Geilenkirchen - Einbruch in Wohnhaus einer Kinderwohngruppe Am 07.12.2024 (Samstag) wurde in der Zeit von 16.00 Uhr bis 21.15 Uhr in ein Wohnhaus für Kinder in der Goethestraße eingebrochen. Der Täter schlug eine Glasscheibe in einer Terrassentür ein und gelangte so ins Objekt. Dort wurde aus einem Büroraum ein Hand Safe und eine Apple Watch entwendet. Die Uhr konnte im Nahbereich geortet und ...

