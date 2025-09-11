Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Gestohlenes Wohnmobil aufgefunden

Hannover (ots)

Nachdem die Polizei seit Mittwoch, 10.09.2025, nach einem gestohlenen Wohnmobil gesucht hat, ist dieses noch am selben Tag wiedergefunden worden.

Der Camper wurde am 09.09.2025 gegen 23:30 Uhr am Straßenrand in der Lange-Hop-Straße in Hannover-Bemerode letztmalig gesehen. Am folgenden Morgen, gegen 09:40 Uhr, wurde der Diebstahl des Fahrzeugs festgestellt. (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6115226)

Nach einem Hinweis eines aufmerksamen Bürgers konnte das Wohnmobil noch am Mittwoch im Bereich der Gollstraße in Hannover-Anderten aufgefunden und durch die Polizei sichergestellt werden.

Damit ist die Suche nach dem Fahrzeug beendet. Die Polizei bedankt sich bei allen, die bei der Suche geholfen haben.

Die Ermittlungen zum Hintergrund des Diebstahls dauern weiter an.

Daher bittet die Polizei weiterhin Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl und/ oder zum Abstellen des Fahrzeugs geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /fas,pol

