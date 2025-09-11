PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Tötungsdelikt am Silbersee: Mehrere Männer auf Motorrollern als wichtige Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Nachdem die Polizei Hannover öffentlich Zeugen zu einem Tötungsdelikt am Silbersee vom 24.08.2025 gesucht hat und zuletzt auch ein Foto des getöteten 67-Jährigen veröffentlichte, werden nun mehrere Männer gesucht, die sich am Silbersee aufgehalten haben und möglicherweise wichtige Zeugen sind.

Aufgrund von Zeugenhinweisen ergab sich zuletzt die Information, dass mehrere Männer auf zwei Motorrollern in den Abendstunden des 23.08.2025 im Nahbereich des Tatortes am Silbersee gesichtet wurden.

Personen, die die Männer kennen oder die Männer selbst, werden gebeten, sich telefonisch beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. / pol, fas, nash

Die Ursprungsmeldung finden Sie unter dem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6110307

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Natalia Shapovalova
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

